Viviano: “La cessione di Vlahovic alla Juventus ha accontentato un po’ tutti. Dragowski è un patrimonio per la Fiorentina”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Teletruria: “La Fiorentina non mi ha stupito. L’allenatore è bravo e la società ha lavorato benissimo. Da tifoso, sono veramente contentissimo, la squadra viola se la gioca sempre con tutti. Italiano mi piace tanto, coinvolge veramente tanti calciatori.

Su Vlahovic ha detto: “Mi aspettavo una sua cessione, anche se non a gennaio. Credo però che sia stato fatto tutto ciò per accontentare tutti. Portieri? Ho sempre pensato che un dualismo non faccia bene. Ma adesso il calcio va in un’altra direzione e ci sono tante squadre che alternano. Penso che Dragowski sia un patrimonio per la Fiorentina“.