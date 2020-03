Viviano: “La Fiorentina era un sogno e io l’ho coronato. All’87’ dell’ultima giornata eravamo in Champions, poi…”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina attualmente svincolato, ha raccontato il ruolo dell’estremo difensore nel corso di una diretta Instagram con Cronache di Spogliatoio. Queste le parole sull’esperienza con la maglia viola: “Ho coronato il sogno di giocare nella Fiorentina. A 8 anni andavo in curva, a 13 nei settori ospiti. I primi giorni sognavo: nonostante qualcuno mi dica ancora ‘però, peccato…’, io ci ripenso solo in modo positivo. Avere la maglia gigliata con il mio nome dietro è indescrivibile. Quell’anno all’87° eravamo in Champions, poi andò il Milan. Era una Fiorentina di rinascita ed è stata un’esperienza gratificante. Il ruolo del portiere? Siamo tutti un po’ matti. A Firenze mi dicevano: ‘Va bene che il portiere deve essere grullo, ma tu te n’approfitti'”.