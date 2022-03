Viviano: “La Fiorentina ha dimostrato che riesce a segnare anche senza Vlahovic. Tanti meriti ad Italiano”

L’ex portiere della Fiorentina (attualmente gioca in Turchia), Emiliano Viviano, in un’intervista rilasciata a Derbyderbyderby.it, tesse le lodi della squadra che è riuscita a sopperire, a suo giudizio, alla cessione di Dusan Vlahovic: “Uno così ti fa sempre la differenza. Ma c’è un dato da tenere in considerazione…Che la Fiorentina riesce a segnare anche senza Vlahovic, attraverso lo sviluppo di un gioco di squadra”.

Grossi meriti questo senso, per Viviano, li ha l’allenatore viola, Vincenzo Italiano: “Ne ha tanti. Propone un calcio ottimo, tra i più belli in Serie A”.