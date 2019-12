Viviano: “La Fiorentina ha scelto Iachini non solo per il presente, ma per trovare continuità”

In un’intervista al sito zerocinquantuno l’ex portiere viola e tifoso Emiliano Viviano ha parlato delle ultime vicende in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole: “La stagione della Fiorentina era iniziata con un entusiasmo pazzesco dopo l’arrivo di Commisso e il mercato estivo. I risultati poi non sono stati all’altezza delle aspettative e ora c’è un po’ di sconforto. Iachini è un bravo allenatore: l’ho avuto come mister e credo che questa scelta guarda anche al futuro e non solo al presente. Giocare senza Ribery e Chiesa è sicuramente un’attenuante sia per Montella che per la società”.