Viviano: “La Fiorentina si merita l’Europa…però non so quanto sia positivo fare la Conference League”

L’ex portiere della Fiorentina e della Sampdoria, Emiliano Viviano, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino, in vista della gara di lunedì prossimo: “Intanto spero che la Samp sia già salva domenica sera, non solo per la Fiorentina, ma anche perché mi lega alla squadra doriana un forte sentimento. Però non sarà una partita semplice per la Fiorentina, la Sampdoria giocherà in un Marassi pieno, sostenuta dai suoi tifosi straordinari”.

Viviano spera ovviamente che la squadra viola raggiunga l’Europa, però potrebbero anche sopraggiungere dei problemi nella prossima stagione: “Non so quanto sia positivo fare la Conference League, perché ti toglie davvero tante energie. Però la Fiorentina se lo meriterebbe”.