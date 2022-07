Viviano: “Mandragora bel giocatore, può giocare con Amrabat. Praet? Anche Bruno Fernandes sembrava che non esplodesse mai e poi…”

Ex compagno di Torreira e Praet, oltreché ex viola, Emiliano Viviano a Radio Bruno ha parlato di loro e delle strategie del mercato della Fiorentina:

“C’erano diversi che storcevano il naso quando è arrivato Torreira per cui ci sta che ci siano quelli che lo fanno con Mandragora. Lucas è un amico, è un ottimo giocatore però le cose vanno così a volte mentre Mandragora è un bel giocatore, mi piace. Per me si sottovaluta il finale di stagione di Amrabat, sono convinto che con Mandragora potrebbero giocare anche insieme. Tra le qualità che ho apprezzato di più di Italiano c’è proprio questa capacità di far giocare e di coinvolgere tutti.

Praet? Non gli manca niente, non c’è caratteristica che non abbia. E’ vero che sembra sempre che gli manchi qualcosa per fare il salto definitivo ma dicevo la stessa cosa di Bruno Fernandes e poi ha segnato 30 gol in una stagione. Io ci punterei. La porta? Credo che la Fiorentina voglia puntare su un giovane da affiancare a Terracciano, poi però guardiamo i costi dei portieri giovani e per Carnesecchi l’Atalanta vuole 18 milioni. Per me è fortissimo però resta un giocatore con 0 presenze in Serie A, ci vuole coraggio”.