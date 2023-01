Viviano: “Negli ultimi quindici metri la Fiorentina non sa cosa fare e la soluzione deve trovarla Italiano. Sirigu? La sua carriera parla per lui”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La squadra contro il Torino non mi è piaciuta, ma a parte questo il problema rimane sempre lo stesso: negli ultimi quindici metri non sappiamo cosa fare, non ci vai nemmeno vicino a segnare. In questo senso deve essere bravo Italiano a trovare soluzioni, da quando è andato via Vlahovic non abbiamo avuto alternative. Da tifoso dispiace, perché col mister c’era stato un miglioramento e ora invece siamo tornati in un clima di tensione”.

E poi sui portieri ha aggiunto: “Ho parlato con Sirigu. E’ un portiere la cui carriera parla per lui, penso sia la soluzione più giusta per la Fiorentina. E’ fantastico anche nello spogliatoio, sa sempre cosa dire e cosa fare. Purtroppo con Gollini il rapporto non è sbocciato, e quindi anche lui fa bene a cambiare aria. Quanto al posto da titolare, Terracciano se lo dovrà lottare con Sirigu ma se è due anni che gioca io credo che continuerà a farlo”.