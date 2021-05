Viviano: “Non dimentico dov’era la Fiorentina quando i Della Valle hanno lasciato e quindi ringrazio Commisso. Ma confermare Iachini è stato un errore”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a TMW Radio: “Sicuramente la squadra viola non ha ottenuto i risultati previsti, e ciò vuol dire che qualche errore c’è stato. Sinceramente all’inizio speravo in qualcosa di meglio, ma a ripensarci l’esito della stagione era prevedibile. D’altronde era stato confermato un allenatore (Iachini, ndr) che aveva fatto bene ma che non riscontrava l’approvazione di tutti. Capire dove si è sbagliato dunque è semplice”.

E poi su Gattuso ha aggiunto: “E’ un grande allenatore, quest’anno a Napoli ha fatto cose egregie se si considerano tutti gli infortuni che ha avuto. Anche al Milan stava facendo un miracolo, e poi alle spalle ha trent’anni di carriera con cui potrebbe pure dare un aiuto alla famiglia Commisso. Io da tifoso ringrazio il presidente per i soldi che ha speso e non dimentico dove eravamo quando ci hanno lasciati i Della Valle, ma magari qualcuno può dargli una mano”.