Viviano: “Senza Vlahovic la Fiorentina ha aumentato la media punti. Cragno? Credo che il nuovo portiere arriverà dall’estero”

L’ex portiere della Fiorentina nonché grande tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato a TMW Radio partendo dalla gara di ieri: “I viola non mi sono sembrati sottotono. Vero che il Bologna ha preso due pali, ma la partita è sempre rimasta in mano alla squadra di Italiano. La perdita di Vlahovic è stata importante, ma la Fiorentina ha aumentato la media punti per cui direi che ad ora non ne sta risentendo. Cabral? Lo conoscevo già, secondo me è forte. Gli serve tempo per adattarsi, Svizzera aveva più spazi e opportunità mentre in Serie A devi essere più scaltro”.

E poi sul tema portieri ha aggiunto: “Se gioca Terracciano è perché sta dando sicurezza, quindi devi cercare un portiere con caratteristiche simili per il prossimo anno. Cragno può essere un nome, ma non ricordo allenatori a Cagliari che richiedessero la gestione del pallone con i piedi come vuole Italiano. Il portiere comunque è forte, ma penso che la Fiorentina andrà a pescare all’estero”.