Viviano: “Si fa sempre troppo presto a parlare di crisi, la Fiorentina merita fiducia e pazienza. Sono un estimatore di Cabral, ma il brasiliano…”

L’ex portiere della Fiorentina che ora gioca in Turchia, Emiliano Viviano, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino, per parlare dell’incontro che i viola giocheranno in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir.

“È vero, la Fiorentina sta faticando a livello di risultati – ha detto Viviano – sta avendo qualche blackout. Ma è anche vero che ci sono state gare in cui avrebbe meritato di vincere. Penso a quella con la Juventus per esempio, ma anche a quella con lo stesso Riga in Europa”.

Sugli avversari di stasera: “Loro sono secondi in classifica non per caso e sono una squadra vera. Certo, qualitativamente la Fiorentina è superiore, Ma nel calcio, si sa, non vince sempre chi è più forte. Quindi bisogna fare attenzione”.

Un avvio di stagione così, così per la squadra di Italiano: “Si fa sempre molto presto a parlare di crisi. Io credo che si debba avere pazienza e cercare di tenere un equilibrio di giudizio. La società l’allenatore e la squadra meritano fiducia e hanno crediti per quello che hanno fatto la scorsa stagione. Cabral? Sono un suo estimatore. Arriva benissimo fino alla trequarti, ma purtroppo sbaglia nella scelta finale o nel tiro in porta. E’ un periodo particolare che non rispecchia il reale valore della squadra”.