Viviano: “Torreira innamorato di Firenze, mi ha detto che la città lo ha cambiato. Sarebbe voluto restare ma è successo qualcosa oltre la sua volontà”

L’ex portiere della Fiorentina (e grande tifoso viola), Emiliano Viviano, in un’intervista rilasciata a La Nazione, ha ripercorso la sua visita nel ritiro della squadra, avvenuta quando i viola sono andati a giocare in Turchia: “Sono andato in albergo a trovarli, ero con Torreira. Ho parlato con il mister, con Pradè, ho trovato tutto abbastanza sereno, però si sa che a Firenze di serenità ce n’è poca se non arrivano i risultati”.

Proprio con Torreira si è sviluppato un bel rapporto di amicizia: “Ci sentiamo spesso. E’ un ragazzo top, abbiamo giocato insieme alla Samp. È innamorato di Firenze, mi ha detto che questa città lo ha cambiato. Lui era uno solitario, a Firenze ha vissuto in modo diverso. Sicuramente avrebbe voluto restare, purtroppo è successo qualcosa oltre la sua volontà”.