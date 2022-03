Viviano: “Vlahovic è tutt’altro che un esempio, ma i veri mercenari sono i presidenti che acquistano le società per far soldi”

L’ex portiere della Fiorentina e super tifoso viola Emiliano Viviano è intervenuto alla trasmissione ‘Offside – Terzo Tempo’, in streaming su Twitch.

Queste le sue parole: “L’addio di Vlahovic? Alla fine tutti hanno giovato dalla sua cessione: la Fiorentina ha incassato tanti soldi, la Juventus ha il suo attaccante e il ragazzo è andato dove voleva. Era libero di trasferirsi in bianconero: ricordo che i giocatori passano, ma la maglia resta. Era considerato un esempio, ma un esempio non se ne va a gennaio. Vlahovic è un semplice professionista, ma chi accusa i giocatori di essere dei mercenari non capisce che i primi ad esserlo sono proprio i presidenti, che acquistano le società per far soldi”.

Viviano racconta poi il suo amore per la Fiorentina: “Ho chiamato mia figlia Viola in onore della mia squadra del cuore, sono sempre stato tifoso, sin da bambino, della squadra della mia città. I miei idoli da bambino erano Batistuta e Rui Costa, nonostante non giocassero nel mio stesso ruolo. Tra Toldo e Buffon io preferivo Francesco, è stato un esempio per me, proprio per la fede viola”.