Vlahovic a caccia di nuovi record: c’è Mutu nel mirino

Il Corriere Dello Sport-Stadio di oggi puntualizza come l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic stia continuando a crescere sia come numeri che sul piano del gioco. Con i suoi 16 gol sta tentando di trascinare la Fiorentina lontano dalle acque impantanate della bassa classifica e a rincorrere record su record. Il classe 2000 ha già siglato lo stesso numero di gol di Pepito Rossi in maglia viola nella stagione 2013/’14 e quanto un certo Adrian Mutu nel 2006/’07.

Da raggiungere resta ancora l’ex numero 10 viola Mutu, che ne fece 17 nel 2007/’08 e i 19 gol di Alberto Gilardino nel 2008/’09). Si tratta di numeri raggiungibili in questo incandescente finale di campionato e che rappresentano per il giovane centravanti uno stimolo in più. Chissà che non possa raggiungere il record di Mutu già oggi pomeriggio nell’importante gara contro la Juventus.