Vlahovic a sorpresa: “Complimenti alla Fiorentina, se l’è meritata”

L’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, ora in forza alla Juventus, si è congratulato un po’ a sorpresa per il successo ottenuto dalla sua ex squadra e la qualificazione in Europa con un post su Instagram: “Sono stati giorni di grandi emozioni. Che dalla prossima stagione il dispiacere si trasformi di nuovo in gioia. Complimenti anche alla Fiorentina, meritatissimo!”

