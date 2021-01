Vlahovic: “Abbiamo fatto bene dopo il gol segnato, dalle prossime faremo bene fin dall’inizio. Così vado a casa triste”

Parla anche in zona mista Dusan Vlahovic, a segno su rigore: “Abbiamo preso di nuovo gol da calcio d’angolo e sicuramente dobbiamo stare più concentrati perché gli episodi fanno la differenza, se non avessimo preso questo gol avremmo preso un punto. Abbiamo preso coraggio dopo il gol fatto, dobbiamo giocare così dall’inizio. Abbiamo giocatori in difesa che hanno qualità e forza per difendere, in attacco dal mio punto di vista ci sono interpreti forti come Franck o Chris, e se giochiamo come negli ultimi venti minuti possiamo fare gol a tutti. Ho segnato su rigore, ma è sempre un gol, quando posso aiutare la squadra sono ancora più contento. Così invece vado a casa triste e con pensieri, penso che nelle prossime partite partiremo subito così e non ci saranno problemi”.

