Vlahovic: “Abbiamo un buon feeling con Iachini. Una rete che dedico alla famiglia Commisso”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha realizzato il raddoppio viola con un grandissimo gol di sinistro: “Tutto questo è merito della squadra. Non è importante chi segna, ma vincere le partite. Possiamo arrivare lontano. Sto lavorando duro e con determinazione per migliorarmi, perché niente viene da sé. Non ci avevo pensato ma ora che me l’avete detto credo che sia una cosa bella. Ora giochiamo contro il Genoa in casa e dobbiamo vincere. Iachini ci chiede di essere aggressivi, determinati e stare molto corti. Abbiamo un feeling buono con il mister e tutti dobbiamo essere orgogliosi. Il Napoli è il Napoli, sono sempre forti, la classifica vale il giusto, è sempre difficile venire a vincere qui. Siamo uniti, siamo compatti, viviamo per le vittorie. Cutrone? Il buon rapporto è nato da solo. Ci siamo trovati fin dal primo giorno, io non lo vedo come un concorrente. E’ un bravissimo ragazzo, un buon calciatore e un bomber e continuare così sarebbe perfetto. Voglio dedicare questo gol alla famiglia Commisso, al presidente Rocco, al figlio Giuseppe e anche alla moglie, perché sono sempre con noi e ci danno un supporto incredibile”.