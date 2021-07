Vlahovic, accordo sulla clausola raggiunto. Ma è la commissione per il procuratore a rendere la strada ancora in salita

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il quadro attorno alla questione del futuro di Dusan Vlahovic. Una vicenda che ricorda da alcuni lati quella di un anno fa con Federico Chiesa. La Fiorentina sta infatti proponendo al suo numero 9 un corposo rinnovo e un ruolo da assoluto protagonista La differenza sta nel fatto, che per l’esterno ora in forza alla Juventus non esistevano margini di trattativa, mentre con il centravanti serbo si, poiché ha dato disponibilità a trattare la sua firma.

Le parti sono a lavoro per trovare un accordo nonostante le richieste del Tottenham. Le novità arrivano sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto. L’intesa sarebbe stata trovata infatti trovata per una cifra vicina ai 70 milioni di Euro.

Manca però ancora l’accordo sulla commissione da corrispondere al procuratore dell’attaccante. C’è anche da dire che, dopo il caso Gattuso, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non vede di buon occhio gli agenti e per questo la trattativa potrebbe essere più complicata del previsto. Vlahovic dal canto suo renderebbe tutto più semplice se convincesse il suo procuratore ad accettare uno sconto sul suo compenso. Staremo a vedere in che modo si sbloccherà la questione.