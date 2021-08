“Vlahovic ad oggi è unico in Italia. Italiano è preparato, ma i tifosi della Fiorentina vogliono risultati subito”

L’ex calciatore Claudio Bellucci ha parlato a TMW Radio della Fiorentina: “Tanto dipende dalla riconferma di Vlahovic, un giocatore molto forte che sarebbe un grande traguardo riuscire a trattene. E’ forte fisicamente, attacca la profondità, è difficile trovarne di giocatori così. Ad oggi è unico in Italia. Spero per la Fiorentina che rimanga. Italiano? E’ un tecnico preparato ma i tifosi si aspettano subito risultati, perché vedere la Viola lottare per la salvezza fa effetto”.