Vlahovic alla Roma al posto di Dzeko? Ecco la risposta del club giallorosso

Nella giornata di oggi erano emerse voci che vedevano la Roma interessata all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. I giallorossi avrebbero puntato il serbo per sostituire Dzeko, previsto partente a fine stagione. Il club della Capitale tuttavia ha voluto rispondere a tali indiscrezioni precisando la propria posizione all’ANSA: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore”. La Roma quindi non ha intenzione di disfarsi del proprio attaccante, e quindi probabilmente nemmeno di puntare Vlahovic. Anche perché la Fiorentina non avrebbe avuto alcuna intenzione di cederglielo.