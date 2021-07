“Vlahovic all’inizio si credeva già arrivato, quando in realtà non lo era. Merito a lui che ha cambiato atteggiamento e a Prandelli che ci ha creduto”

L’ex giocatore della Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato a TMW News: “Adesso è tutto bello, tutti vincono e nessuno retrocede. Ora bisogna lasciare lavorare il gruppo e farlo preparare, cercando nel frattempo di capirne i punti deboli ed eventualmente correggerli per costruire una squadra forte. Italiano ha delle ottime idee, però va fatto lavorare in serenità. Firenze è Firenze, è il posto più bello per vivere e giocare a calcio ma è anche il più difficile. A Firenze amano solo la Fiorentina, non c’è un’altra squadra”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “All’inizio ero titubante, lo vedevo come un giocatore che si credeva pronto quando in realtà aveva ancora tanta strada da fare. Va dato merito a Prandelli, che ha tirato fuori il massimo da questo ragazzo, ma anche al giocatore, che ha capito che un certo atteggiamento non lo avrebbe portato lontano e si è messo a disposizione lavorando anche per la squadra fino a diventare un giocatore di livello internazionale”.