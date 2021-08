Vlahovic all’Inter, un’ipotesi ben lontana dalla realtà: “Vendere Lukaku per prendere Dzeko significa essere messi male economicamente”

Con l’addio di Lukaku, nell’ambiente Inter era subito spuntato il nome di Dusan Vlahovic come sostituto del belga. Un’ipotesi però ben lontana dalla realtà, vista la cifra chiesta dalla Fiorentina per il suo attaccante e le risorse economiche dei nerazzurri che, nonostante cessioni eccellenti, non sembrano così ampie.

Sulla questione si è espresso a TMW Radio il giornalista Maurizio Biscardi: “Se vendi il giocatore più rappresentativo e i soldi che prendi non li reinvesti per altri acquisti vuol dire che stai mascherando la liquidazione. Dzeko ad esempio è un acquisto che non costa, e al momento sembra lui il sostituto di Lukaku. Questo vuol dire che si è cominciato uno smantellamento e che l’Inter, se Suning non vende, economicamente è messa male”.