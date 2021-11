Vlahovic: “Andiamo in Portogallo per vincere e qualificarci ai Mondiali! La stima di Nuno Gomes un onore per me”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato dal ritiro della nazionale serba, in vista della partita di domani contro il Portogallo che decreterà quale delle due squadre andrà al Mondiale nel 2022:

“Domani affronteremo la partita che tutti aspettavamo, visto che l’allenatore Stojković dice da marzo questa frase: ‘Andiamo in Portogallo per vincere e qualificarci per i Mondiali in Qatar’”. Purtroppo non giochiamo in casa, il supporto del nostro pubblico e della nostra gente significa molto per noi. Non importa quanta tensione ci sarà, per noi sarebbe stato meglio giocare a casa nostra questa gara decisiva che lì, ma è andata così e abbiamo solo un’opzione e dobbiamo andare in Portogallo pensando solo che vinceremo la partita per andare al Mondiale. Mi aspetto che ci siano i tifosi: penso che abbiano iniziato ad interessarsi e a seguire di nuovo la Nazionale. L’hanno sempre seguita in realtà ma ora c’è un entusiasmo diverso e che tutti aspettano con ansia la partita di domenica”.

E sui complimenti di Nuno Gomes: “È un onore sentire parole piene di stima come quelle di Nuno Gomes. Io voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e di gol, e penso che alla fine tutto andrà bene. E’ ovvio che tutti si sforzano per migliorarsi e per dare il massimo, ma almeno personalmente non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso”