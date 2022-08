Vlahovic apre le danze, poi la Juventus si spegne e la Roma porta a casa il pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 si sono sfidate all’Allianz Stadium Juventus e Roma. Il primo tempo è stato appannaggio dei bianconeri, che sono passati subito in vantaggio con un calcio di punizione di Dusan Vlahovic. Poi il raddoppio di Locatelli, annullato però a causa di un fallo di mano a inizio azione dello stesso ex Fiorentina.

Nella ripresa la Juventus è calata e così la Roma ne ha approfittato per rimanere in partita, trovando il pareggio di fatto al primo tiro in porta con un colpo di testa di Abraham su assist di Dybala. Senza ulteriori emozioni la partita è proseguita fino al novantesimo, concludendosi sul risultato di 1-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Lazio 7, Roma 7, Napoli 6, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 4, Milan 4, Atalanta 4, Torino 4, Udinese 4, Spezia 3, Sassuolo 3, Salernitana 1, Empoli 1, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0.