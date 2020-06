Vlahovic attende il rinnovo dalla Fiorentina. E nel frattempo una grande di Germania si muove per lui

Il campionato della Fiorentina è ripartito e il tecnico Iachini ha voluto dare subito fiducia in attacco a Dusan Vlahovic, lanciandolo come titolare nel match contro il Brescia.

In attesa dell’annuncio da parte della società sul suo rinnovo contrattuale, in Germania si legge di come questo giocatore sia molto apprezzato da quelle parti. Lo Schalke 04, che ha vissuto una stagione fallimentare, ha mostrato interesse per l’attaccante gigliato. Difficile però che possa concretizzare. In primis proprio per il fatto che i gigliati puntano su di lui per il futuro e al massimo potrebbe arrivare una sua cessione in prestito il prossimo anno, a patto che arrivi un altro grande centravanti in riva all’Arno. In secundis c’è anche da dire che la formazione della Ruhr sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico e potrebbe trovare i soldi necessari per un’offerta solo a fronte di alcune cessioni.