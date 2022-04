Vlahovic cade troppo facilmente? Basile: “A Firenze cercava il gol, adesso la scorciatoia”

Nella partita di ieri contro l’Inter l’ex Fiorentina Dusan Vlahovic è spesso andato giù, reclamando il fallo specialmente in area di rigore. Risultato: l’arbitro non lo ha quasi mai premiato, in particolare nel finale quando l’attaccante della Juventus chiedeva a gran voce un penalty.

Sulla questione si è espresso su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Per la CBS (emittente radiotelevisiva statunitense, ndr) “Vlahovic cade troppo facilmente”. Aggiungerei: da quando è alla Juve. A Firenze cercava il gol, ora la scorciatoia”.