Nonostante sia risultato positivo al Covid-19, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic non ha perso il sorriso. Pochi minuti fa il giocatore viola è intervenuto in diretta sulla pagina Instagram Sos Fanta: una chiacchierata di qualche minuto per raccontare la sua esperienza con il gioco del Fantalcalcio. Queste le sue parole: “E’ una cosa complicata, è il primo anno che ci partecipo. E’ stato difficile imparare i meccanismi. Se mi sono preso? Certo. Io lo faccio con un mio amico. E’ difficile però: quando ho segnato la doppietta a Cagliari il mio socio mi ha messo in panchina. Che errore. Probabilmente anche il prossimo anno lo farò. Al fantacalcio ci gioca tutta Italia, e anche a me è piaciuto subito. Mi arrivano un sacco di messaggi prima delle partite, è una cosa fantastica. Ovviamente mi arrivano anche quando sbaglio i gol o gioco male; a dire la verità ogni tanto mi è arrivato anche qualche insulto. E’ successo spesso che quando non giocavo i fantallenatori mi mettevano in panchina, poi io entravo e segnavo. La partita dopo però poi mi mettevano titolare e non io segnavo. Con Napoli e Inter mi sono arrivati un sacco di messaggi del genere. Io comunque sto bene, e voglio ringraziare tutti per la vicinanza a me dimostrata nelle ultime ore”