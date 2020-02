Vlahovic: “Chiedo scusa ai tifosi della Sampdoria. La mia esultanza non era contro di loro e il significato era…”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato decisivo nella vittoria contro la Sampdoria. Il giocatore ha detto a Sky: “Io devo chiedere scusa a tutti i tifosi della Sampdoria. Sono dei grandi e danno un grosso sostegno alla loro squadra. Ho fatto l’esultanza così, l’ho già fatta altre volte, non era contro di loro. E’ successo che l’ho fatto sotto la loro curva perché ho fatto gol lì. L’ho vista questa esultanza fatta da Depay e mi è piaciuta. Quando ero piccolo guardavo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, sono due giocatori che amo. Se vuoi essere un bravo attaccante devi fare bene in tutte le posizioni, devo migliorare e devo lavorare. Questa vittoria vale tantissimo per noi. Rapporto con Chiesa? C’è un feeling ottimo, io lo rispetto come persona e come giocatore, è fondamentale per noi ed è sempre un piacere giocare al suo fianco. Cutrone? Secondo me non è concorrenza quella tra di noi. Lui mi spinge a dare di più e viceversa”.