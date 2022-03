Vlahovic colpisce una traversa, il Villareal ne fa tre all’Allianz Stadium: la Juventus è ancora fuori dalla Champions League

Questa sera era di scena la Champions League, con i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Villareal. I bianconeri ripartivano dall’1-1 dell’andata, ma in casa hanno subito una clamorosa sconfitta. Nel primo tempo Vlahovic ha preso una traversa e Rulli ha compiuto diverse parate.

Nella ripresa la partita è rimasta bloccata, fino al 75′ quando il Villareal è passato in vantaggio con un rigore di Gerard Moreno. La Juve a questo punto ha provato il tutto per tutto, ma ha finito per incassare il raddoppio di Pau Torres su sviluppi di corner. A peggiorare ulteriormente la situazione ci si è messo un altro penalty, stavolta realizzato da Danjuma, che all’ultimo minuto ha fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

Dusan Vlahovic abbandona dunque la Champions League al primo tentativo, nonostante il gol segnato all’andata. Nell’altra gara della serata, il Chelsea ha battuto 2-1 il Lille staccando il pass per i quarti di finale.