Vlahovic come Toni. Ma lui spiega: “Ho fatto una pazzia”

Un rigore non convenzionale per battere Szczesny. Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha scelto la via più difficile, ma anche più spettacolare per calciare il rigore che ha portato momentaneamente in vantaggio i viola contro la Juventus. E poi si è portato la mano all’orecchio, un gesto che qui a Firenze conosciamo benissimo perché lo faceva spessissimo un certo Luca Toni.

“Un’esultanza come la sua? No, l’ho fatta perché ho fatto una pazzia” spiega il bomber che è arrivato a 17 reti in campionato. Ed effettivamente è stata proprio una pazzia che è finita nel miglior modo possibile e immaginabile. Ma anche una dimostrazione che il serbo ha migliorato notevolmente il suo bagaglio tecnico in questa stagione e la confidenza nei propri mezzi è, quasi, arrivata alle stelle.