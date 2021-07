Vlahovic: Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di fare tutto il possibile per rinnovargli il contratto. Trattativa ferma su un binario apparentemente morto

Dusan Vlahovic è la stella più luminosa presente nel cielo Fiorentina. Nel corso dell’ultima stagione il centravanti serbo ha realizzato 21 gol e alla sua età, soltanto Haaland vale di più.

Il presidente Rocco Commisso, si legge sul Corriere Fiorentino, ha chiesto ai suoi dirigenti di fare tutto il possibile per rinnovargli il contratto. La trattativa però è ferma su un binario apparentemente morto.

L’offerta c’è, ma il suo agente, riporta ancora il giornale citato, continua a negarsi alle telefonate di Barone e Pradè.

Per il momento proposte concrete non sono arrivate per lui in società, ma se dovessero arrivare sarebbero immediatamente rispedite al mittente. Per questa stagione sarà lui il centravanti viola, per il resto si vedrà più avanti.