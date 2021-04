Vlahovic: “Darò tutto per andare al prossimo mondiale, ma ora testa a Firenze. A Genova gara difficile”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato così ai social del club: “E’ andata molto bene con la Nazionale, abbiamo preso 7 punti su 9, bene così. Daremo tutto per il nostro paese e per andare al mondiale. Il mio gol con la Serbia? E’ stato importante vincere la partita. Adesso sono qua, e ho la testa a sabato che dobbiamo ripartire bene. Match impegnativi? Si, già a Genova sarà difficile. I rossoblu sono in forma ma noi dovremo dare tutto per ottenere il risultato che vogliamo”.