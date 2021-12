Vlahovic e Fiorentina, che numeri nel 2021. Il serbo ad un passo da Higuaìn fa la corsa contro Cristiano Ronaldo

Dusan Vlahovic, la Fiorentina e un 2021 da incorniciare. Con il gol messo a segno ieri sera contro la Sampdoria, l’attaccante viola ha siglato il suo 29° gol nell’anno solare corrente. Solo tre calciatori stranieri sono riusciti a far meglio di lui nel nostro campionato. Higuaìn nel 2016 segnò addirittura 30 reti nel suo Napoli che sfiorò lo scudetto, così come Crespo nel 2001 con la maglia biancoceleste indosso. Più staccato troviamo Cristiano Ronaldo che vanta ben 33 gol realizzati proprio in questa stagione tra Juventus e Manchester United.

Vlahovic però non ha certo intenzione di fermarsi proprio ora. Con tutto il mese di dicembre ancora da giocare, e con gli avversari alla portata che si ritroverà di fronte, il numero 9 viola punta senza dubbio a superare i due attaccanti argentini in questa speciale classifica, con uno sguardo però anche a quel che combinerà il portoghese, nella speranza di poter battere anche l’uomo dei record.