Vlahovic e il contatto in area del Napoli…che non c’è. Castrovilli e un intervento netto su Bakayoko

Napoli-Fiorentina gara valida per la 17esima giornata di Serie A è stata diretta da Daniele Chiffi di Padova coadiuvato dagli assistenti Passeri e Paganessi con Di Bello di Brindisi a dirigere la sala VAR.

Davvero pochi gli episodi di rilievo della partita. Nel primo tempo al 28′ Vlahovic, in area partenopea, si lamenta per un contatto con Demme, che in realtà non c’è e di conseguenza niente calcio di rigore per i viola.

Nel secondo tempo che si gioca solo per omologare il risultato ampiamente a favore del Napoli. Da segnalare al 50′ giallo a Insigne per aver simulato un contatto in area viola con Milenkovic. Rigore netto quello poi assegnato al Napoli, con Castrovilli che in ritardo interviene su Bakayoko.

Gara di facilissima direzione per Chiffi, complice soprattutto il risultato tennistico a favore degli azzurri.