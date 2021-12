Vlahovic e il record uguagliato di Ronaldo, ma non solo. I numeri del capocannoniere d’inverno

Ma parlate sempre di Vlahovic? E’ questa la domanda retorica che negli ultimi mesi si fanno alcuni tifosi viola. Come si può non parlare di un calciatore che sta letteralmente trascinando la Fiorentina verso nuovi traguardi? Dusan infatti ha sgretolato record su record, uguagliando quello più importante con il fenomeno Cristiano Ronaldo. Ma non solo.

Vlahovic infatti è uno degli otto calciatori che, a meno di 22 anni, sono riusciti a laurearsi ‘Capocannoniere d’inverno’ della Serie A. Meglio di lui solo Pruzzo, Angelillo, Rossi, Nielsen, Prati, Trevisan e Borel.