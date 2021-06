Vlahovic è inavvicinabile per il Milan. I rossoneri spostano il radar su un profilo più basso economicamente

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega come il Milan stia prendendo ben determinate decisioni sul mercato. La società investirà su un baby bomber, un attaccante da acquistare e valorizzare a San Siro, ma molto difficilmente individuato sarà quello di Dusan Vlahovic. Il classe 2000 si è già “valorizzato” abbastanza alla Fiorentina. I 60 milioni richiesti dai viola lo rendono al momento inavvicinabile dai rossoneri, i quali starebbero virando su Kaio Jorge, centravanti brasiliano del Santos e classe 2002, con 15 gol in 73 presenze e un contratto in scadenza il 31 dicembre permetterebbe di evitare spese esagerate.