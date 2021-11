Vlahovic e la Fiorentina alla ricerca di nuovi record. I numeri della sfida contro la Juventus

Mancano poco più di ventiquattrore alla grande sfida tra Juventus e Fiorentina. Confronto numero 165 in Serie A tra le due squadre. I gigliati sono imbattuti nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non riescono a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso). La squadra di Allegri ha perso nelle ultime due partite di campionato, inclusa l’ultima casalinga: non colleziona tre ko di fila in Serie A da marzo 2011.

Occhi anche su Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro la Juventus, e potrebbe diventare il secondo giocatore dei viola nell’era dei tre punti ad andare a segno in tre presenze di fila contro i bianconeri. Prima di lui ci è riuscito solo Nikola Kalinic.