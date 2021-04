Vlahovic e la frase sibillina di Barone. Un avvertimento al giocatore, ma anche la volontà di arrivare ad un accordo positivo per entrambe le parti

Non vogliamo tediarvi con i numeri, anche perché ormai lo sanno tutti che il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è arrivato a quota 17 gol segnati in questo campionato che rappresentano, indubbiamente, un bel bottino.

Adesso però è arrivato il momento di giocare la partita più complicata. Perché la dirigenza gigliata è chiamata a difenderlo e a difendersi dagli assalti del mercato.

Vi abbiamo già detto come Borussia Dortmund, Milan, Roma, ma anche Bayern di Monaco abbiano provato a contattare chi direttamente la Fiorentina, chi il procuratore del giocatore che, per i più distratti, ricordiamo essere Darko Ristic (non altri).

La novità delle ultime ore è rappresentata da alcune dichiarazioni fatte dal direttore generale viola, Joe Barone, che vanno interpretate. “Dusan ha un contratto (fino al 2023, ndr) e gli accordi vanno rispettati” ha detto Barone. Una frase che suonava anche come un avvertimento, del tipo: o rinnovi o noi ti teniamo lo stesso fino a che sarà possibile farlo (non crediamo proprio che ci sia l’interesse ad arrivare a scadenza).

Poi però Barone ha anche aggiunto: “Noi lavoriamo con lui e coi suoi agenti e quando avremo novità vi aggiorneremo”. Per lo meno il discorso è aperto e c’è una volontà di continuare questa trattativa per arrivare ad ottenere un risultato che sia positivo per entrambe le parti.