Vlahovic e la sua “crisi” di nervi. La Fiorentina andrà oltre la sua astinenza?

In Coppa Italia, all’ordine del giorno, come evidenzia La Nazione, sono mancati di nuovo i protagonisti del reparto difensivo viola, una situazione che Prandelli dovrà cercare di trasformare e su cui la società potrebbe intervenire nel corso del mercato di gennaio. Vlahovic è in crisi: il potenziale ma c’è ma per qualche ragione (condizione fisica? pressioni? momento di fragilità psicologica?) le reti non arrivano. Anzi, Vlahovic continua a sbagliare e a trascinarsi dietro paragoni ingombranti sui ’vecchi’ numeri 9 viola e il suo potenziale ancora inespresso. Roba da crisi di nervi. Il rapporto personale con Prandelli è migliore rispetto a quello vissuto con Iachini ma la Fiorentina potrebbe scegliere di andare oltre la sua astinenza.

