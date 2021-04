“Vlahovic e Milenkovic figli di Corvino, ha lasciato una bella eredità. Se aggiungiamo i milioni spesi da Commisso…”

Carlo Pernat, manager della Moto GP e tifoso del Genoa, ha parlato a La Nazione alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Questo un estratto della sua intervista: “Vlahovic e Callejon sono figlio del mio amico Corvino, una bella eredità. Se aggiungiamo tutti i milioni che ha messo Commisso, proprio non mi riesce di capire perché la Fiorentina sia finita in acque così complicate. Le dimissioni di Prandelli? Il calcio è cambiato molto, ha ragione. Ci sono troppe pressioni. Lo stimo molto, secondo me ha sentito troppo il coinvolgimento con la ‘sua’ Fiorentina”.