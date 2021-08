Vlahovic e Milenkovic, la verità in sette giorni. Commisso in Italia sarà la garanzia di una decisione definitiva

Vlahovic e Milenkovic, questa è la settimana in cui si decidono le sorti di questi due giocatori della Fiorentina.

Su La Nazione si legge che per il difensore i viola hanno congelato l’operazione con il West Ham, perché hanno ricevuto una telefonata dal Tottenham. La cifra all’incasso può essere superiore ai 15 milioni di euro messi sul piatto dagli Hammers.

Quanto all’attaccante sempre il Tottenham e l’Atletico Madrid sono pronti per fare un passo ufficiale importante dal punto di vista economico.

La presenza di Commisso in Italia (il presidente della Fiorentina è in arrivo) sarà in ogni caso la garanzia di una decisione definitiva.