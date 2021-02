Vlahovic: E’ ora dell’offerta giusta della Fiorentina per lui. I riflettori di tante squadre sul serbo

In poco tempo Dusan Vlahovic ha saputo conquistare l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, che gli sta dando tanta fiducia. E il presidente Rocco Commisso se lo coccola: “E’ come un fiore, tutti lo vogliono ma io non lo do a nessuno”.

Però c’è una questione aperta tra il serbo e la società viola: quella del rinnovo del contratto. Fin qui non è arrivata l’offerta giusta per il serbo e lui preferisce restare concentrato sul campo. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che su di lui, la scorsa estate, si erano accesi i riflettori della Roma, ma le sue prestazioni non stanno passando inosservate nemmeno all’estero.

Per questo motivo la Fiorentina deve stringere i tempi, lavorare su un nuovo accordo con un aumento dell’ingaggio e un prolungamento della durata dell’accordo, oltre il 2023.