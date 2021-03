“Vlahovic è pronto per la Serie A” quando Pioli lanciò l’annuncio a sorpresa

C’è stato un momento in cui Dusan Vlahovic era solo una semplice promessa della Fiorentina e lo avevamo visto in azione solo con la Primavera viola.

A sorprendere tutti e a lanciarlo in prima squadra ci pensò Stefano Pioli, allora allenatore gigliato. “Vlahovic è un giocatore della prima squadra. Ha sfruttato bene l’occasione in Primavera. E’ pronto per la Serie A”. Questo è quello che disse il mister alla vigilia del recupero Sampdoria-Fiorentina. Il debutto in campo però arrivò la partita successiva, quella del 25 settembre 2018, quando la Fiorentina perse in casa dell’Inter per 2-1. Pochi minuti che però sono serviti al serbo per rompere il ghiaccio in maniera definitiva.