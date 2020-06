Vlahovic e quella frase ambigua: “Il bianco e nero non si arrende mai”. Ma non c’è niente da temere…

Darsi la carica in tutti i modi. Quando si gioca per la Fiorentina e quando si tifa per il Partizan. Vlahovic assapora ogni momento in cui il pallone è protagonista assoluto. Del resto uno che il giorno di San Valentino posta una foto di se stesso con la palla da calcio per manifestargli tutto l’amore possibile, non può che essere uno davvero speciale. Dusan vive di calcio e nel calcio. Ecco perché quando ha visto il “suo” Partizan (club nel quale ha militato nelle giovanile e poi ha esordito fra i professionisti) vincere per 1-0 contro la Stella Rossa nel derby di Belgrado e conquistare così la finale di Coppa di Serbia, ha festeggiato postando la foto su Twitter: “Il bianco e nero non si arrende mai!”. Messaggio accompagnato dalla foto di una zebra che lotta e atterra un leone. Non temano i tifosi viola: la rivale storica Juventus non c’entra proprio niente. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

