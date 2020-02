Vlahovic e quella voglia matta di Coppa Italia: ma Iachini ha troppo bisogno di lui

Dopo averla vinta da assoluto protagonista nella passata stagione, Dusan Vlahovic aveva voglia di mettere lo zampino anche in questa edizione di Coppa Italia Primavera: nella scorsa stagione la squadra viola aveva superato il Torino nella doppia finale, con 3 gol del centravanti serbo. E dopo la doppietta di Genova, il classe 2000 si era detto “disponibile”, in caso di estrema necessità, a partecipare alla semifinale di ritorno dello stesso torneo, oggi pomeriggio conto la Juventus: la voglia di Vlahovic però rimarrà insoddisfatta perché Iachini e la Fiorentina dei grandi hanno troppo bisogno di lui, a maggior ragione dopo un week end come quello appena passato. Dall’attaccante è arrivato comunque un forte incoraggiamento ma i suoi ex compagni dovranno cavarsela da soli.