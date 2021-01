Vlahovic e quell’evidente gesto di stizza. Ma Prandelli non c’entra

Eh no, contro il Bologna, Dusan Vlahovic non ha saputo ripetersi ai livelli visti contro la Juventus. Il centravanti della Fiorentina, sul quale Cesare Prandelli ha deciso di scommettere, è stato tolto dal tecnico nel corso del secondo tempo per far entrare al suo posto Christian Kouame.

Non appena sostituito il serbo si è lasciato andare ad un gesto di stizza piuttosto evidente; a farne le spese è stata una borraccia scaraventata via dal giocatore con tutta la forza possibile e immaginabile.

Ma perché questo gesto? Subito da escludere il fatto che ce l’avesse con il tecnico per la sostituzione. Prandelli e Vlahovic hanno stabilito un rapporto di fiducia reciproca nel corso di queste settimane. Tra l’altro lo stesso Vlahovic ha anche dato la mano all’allenatore uscendo dal campo. Piuttosto il ragazzo era arrabbiato con se stesso, per non essere riuscito ad esprimersi come voleva in campo.

L’ex Partizan Belgrado è consapevole del fatto che si stia giocando molto in questo periodo: riuscire ad affermarsi come titolare della Fiorentina sarebbe come aver vinto una sfida per lui. Una sfida fondamentale per la sua carriera. Per questo ci tiene ad essere protagonista in ogni partita.