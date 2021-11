Vlahovic e tre buone ragioni per cui rimandare una partenza anticipata

Il tormentone Dusan Vlahovic si fa sempre più martellante via via che escono voci nei suoi riguardi. Si è parlato tanto degli incontri dei suoi agenti con la Juventus e di recente con l’Arsenal, e oltre a questo, c’è un dibattito tra chi vorrebbe una sua partenza a gennaio e chi a giugno. Riflettendo sulla questione possiamo provare a stilare un elenco di almeno tre motivi per il quale giocatore viola sembra al momento destinato a restare fino alla prossima estate senza partire quindi nel corso dell’inverno.

Prima questione: la sessione invernale è breve e fatta soprattutto di occasioni, ed offrirebbe poche certezze sulle quali poter investire per cercare un sostituto dell’attuale centravanti viola. Secondo dettaglio. Cedendo il giocatore in estate anziché tra pochi mesi a seconda delle possibili offerte, potrebbe rappresentare una maggiore possibilità di massimizzare l’incasso della sua cessione anche in base al rendimento stagionale, che per adesso è più che soddisfacente.

Più è valutato, più consistente sarà la cifra ricavata. Terzo: Che senso avrebbe minare l’equilibrio della squadra cedendo forzatamente quello che tuttora è il miglior giocatore e finalizzatore della squadra? Ormai la sua decisione è stata presa, ma per questo campionato converrà tenerselo stretto e godersi le sue giocate, le quali stanno permettendo alla Fiorentina di fare una stagione più che decorosa. Fino a quando ce ne sarà l’opportunità il tecnico Vincenzo Italiano non rinuncerà ma al suo perno d’attacco, con buona pace di chi non lo vorrebbe vedere più fin da ora con la maglia viola.