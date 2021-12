Del fenomeno Dušan Vlahović se ne stanno occupando anche diversi quotidiani stranieri. Tra questo anche il tabloid inglese The Guardian che sul centravanti della Fiorentina ha scritto un pezzo intitolato: “Vlahovic è un Babbo Natale che prepara l’ultimo regalo alla Fiorentina“.

All’interno dell’articolo si legge che l’ex Partizan “ha interpretato il ruolo di Babbo Natale questo fine settimana. Ha portato due regali, sotto forma di gol che hanno portato la sua Fiorentina alla vittoria sulla Salernitana all’Artemio Franchi”. E non solo, visto che ha regalato la sua maglia ad un bambino presente in tribuna.

È molto probabile che resterà fino alla fine della stagione in corso, e poi cercherà un nuovo ambiente. “Quale miglior potrebbe fare che portare la squadra a raggiungere la qualificazione in Europa, magari ai danni dei rivali più odiati?” questa la conclusione dell’articolo, con riferimento, ovviamente alla Juventus, che in questo momento è proprio dietro la Fiorentina in classifica.