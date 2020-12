Vlahovic e un destino che ricorda Batistuta. “Ma andando oltre si rischia la denuncia”

Un paragone azzardato ma anche affascinante quello fatto dal Corriere dello Sport-Stadio, ovvero quello tra Dusan Vlahovic e Gabriel Omar Batistuta. C’è qualcosa che lega i due attaccanti della Fiorentina, un destino comune con la Juventus sullo sfondo.

Era una domenica del gennaio 1992 quando, su cross di Carobbi, Bati-gol sbucò alle spalle di Kohler e davanti a Julio Cesar per segnare di testa la rete dell’1-0 contro i bianconeri. Da lì in pratica si aprì una strada incredibile per l’argentino e anche una storia d’amore (e gol) come poche ce ne sono state con Firenze.

Adesso un gol alla Juventus può cambiare stagione e carriera anche al serbo che ha fatto lo stesso scherzetto di Batistuta, allo coppia De Ligt-Bonucci.

“Ma il paragone finisce qui – scrive Alberto Polverosi – andando oltre si rischia una denuncia”. Anche perché stiamo parlando di un giocatore emergente e di un fuoriclasse acclarato. Insomma per il momento non c’è confronto.