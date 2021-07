“Vlahovic è un giocatore di spessore e un grande uomo. Vi racconto cos’ha fatto a fine gara”

Roberto Pratelli, portiere della Polisportiva C4 Foligno, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’amichevole di ieri contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Trovandomi davanti Vlahovic, vi giuro che mi sono tremate le gambe. E’ un giocatore di spessore e un grande uomo: negli spogliatoi ci ha fatto i complimenti e ci ha ringraziato uno ad uno. E questo non è un comportamento da tutti: è destinato ad un grande futuro. In campo ha detto ai suoi compagni di non infierire troppo nel punteggio. Il mio cuore è viola, mio babbo mi ha trasmesso questa passione”.