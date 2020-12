“Vlahovic è un giocatore sopra la media, diventerà un grande attaccante. Cutrone? Non è capace di aiutare la squadra”

L’ex giocatore della Fiorentina Ezio Sella ha parlato a Radio Sportiva di Dusan Vlahovic, in gol da tre partite consecutive: “E’ ancora molto giovane ma ha grandi potenzialità, sono contento se riesce a trovare continuità come nelle ultime partite. E’ cresciuto molto e deve farlo ancora, può diventare un grande attaccante. Vlahovic è un giocatore con qualità sopra la media. Cutrone? E’ un finalizzatore, non collabora molto alla manovra e quando ci sono difficoltà non dà grosso aiuto. Deve migliorare nelle azioni, nel calcio non c’è soltanto il gol”.

